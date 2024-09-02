Маникюр на сентябрь 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Мы собрали для вас лучшие дизайні, которые идеально подойдкт для первого месяца осени.
Хоть и началась осень, но судя по теплой погоде лето пока не планирует нас покидать, поэтому не спешите отказываться в дизайнах ногтей от веселых и ярких идей. В сентябре еще будут уместны цветочные мотивы и абстракция, но если же вы хотите уже отойти от подобного, то в нашей подборке найдете и более осенние идеи.
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