Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете дизайны на любой вкус: романтичные, смелые, яркие и очень лаконичные.

В этом сезоне мастера маникюра предлагают использовать в дизайнах яркие неоновые оттенки, конечно же, цветочные мотивы и насыщенные цвета, как красный, кобальтовый или малиновый. Ниже мы собрали лучшие идеи весеннего маникюра, которые вы захотите повторить в этом месяце.

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