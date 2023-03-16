Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете дизайны на любой вкус: романтичные, смелые, яркие и очень лаконичные.
В этом сезоне мастера маникюра предлагают использовать в дизайнах яркие неоновые оттенки, конечно же, цветочные мотивы и насыщенные цвета, как красный, кобальтовый или малиновый. Ниже мы собрали лучшие идеи весеннего маникюра, которые вы захотите повторить в этом месяце.
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