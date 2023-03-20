Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете дизайны на любой вкус: романтичные, смелые, яркие и очень лаконичные.

В весенних маникюрах мастера предлагают отказаться от скучных дизайнов и украшать ногти цветочными мотивами и сочными оттенками. Однако самым популярным оттенком этой весны стал зеленый. Это действительно идеальный оттенок, который можно миксовать в разных дизайнах, а также использовать как и основной, поэтому не бойтесь экспериментировать!

Читайте также:

Идеи маникюра (26 фото)