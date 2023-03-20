Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете дизайны на любой вкус: романтичные, смелые, яркие и очень лаконичные.
В весенних маникюрах мастера предлагают отказаться от скучных дизайнов и украшать ногти цветочными мотивами и сочными оттенками. Однако самым популярным оттенком этой весны стал зеленый. Это действительно идеальный оттенок, который можно миксовать в разных дизайнах, а также использовать как и основной, поэтому не бойтесь экспериментировать!
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях
- Отслоился ноготь после маникюра: почему это происходит и что делать