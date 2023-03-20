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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
355
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

В этой подборке вы найдете дизайны на любой вкус: романтичные, смелые, яркие и очень лаконичные.

В весенних маникюрах мастера предлагают отказаться от скучных дизайнов и украшать ногти цветочными мотивами и сочными оттенками. Однако самым популярным оттенком этой весны стал зеленый. Это действительно идеальный оттенок, который можно миксовать в разных дизайнах, а также использовать как и основной, поэтому не бойтесь экспериментировать!

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Дата публикации
Просмотры
355
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