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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
666
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Getty Images

В этой подборке вы найдете дизайны на любой вкус: романтичные, смелые, яркие и очень лаконичные.

Главный тренд весеннего маникюра - цветы и нежные оттенки, поэтому в этой подборке мы собрали для вас несколько ярких и современных дизайнов, которые вы точно захотите повторить.

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Дата публикации
Просмотры
666
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