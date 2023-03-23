Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете дизайны на любой вкус: романтичные, смелые, яркие и очень лаконичные.
Главный тренд весеннего маникюра - цветы и нежные оттенки, поэтому в этой подборке мы собрали для вас несколько ярких и современных дизайнов, которые вы точно захотите повторить.
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