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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
45
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Это смелые и яркие дизайны, которые разнообразят ваш образ и подчеркнут индивидуальность.

Этой весной мастера маникюра предлагают нам интересные варианты дизайном с использованием нюдовых оттенков, пастельных тонов и золота. В нашей новой подборке вы найдете несколько модных идей, которые точно захотите повторить.

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Дата публикации
Просмотры
45
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