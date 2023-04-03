Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые разнообразят ваш образ и подчеркнут индивидуальность.
Этой весной мастера маникюра предлагают нам интересные варианты дизайном с использованием нюдовых оттенков, пастельных тонов и золота. В нашей новой подборке вы найдете несколько модных идей, которые точно захотите повторить.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях
- Отслоился ноготь после маникюра: почему это происходит и что делать