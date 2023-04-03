Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые разнообразят ваш образ и подчеркнут индивидуальность.

Этой весной мастера маникюра предлагают нам интересные варианты дизайном с использованием нюдовых оттенков, пастельных тонов и золота. В нашей новой подборке вы найдете несколько модных идей, которые точно захотите повторить.

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