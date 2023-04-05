Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые разнообразят ваш образ и подчеркнут индивидуальность.

Весной нам хочется более ярких и даже сочных оттенков. В этой подборке идей вы найдете несколько интересных и довольно простых вариантов маникюра на весну с цветами, абстракцией, градиентом и даже пасхальным кроликом, которые обязательно вам приглянутся.

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