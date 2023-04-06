Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Ничто не разнообразит ваш образ так, как необычный маникюр. Весной этого года мастера маникюра с предлагают обратить внимание на цветочные мотивы, изображения фруктов в дизайне, а также нежные абстракции. Ниже мы собрали для вас несколько модных идей, которые вы сможете повторить.

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