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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
18
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Ничто не разнообразит ваш образ так, как необычный маникюр. Весной этого года мастера маникюра с предлагают обратить внимание на цветочные мотивы, изображения фруктов в дизайне, а также нежные абстракции. Ниже мы собрали для вас несколько модных идей, которые вы сможете повторить.

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Дата публикации
Просмотры
18
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