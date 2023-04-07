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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
876
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Если любите необычные дизайны ногтей, то эта подборка вам точно понравится. В преддверии Пасхи мастера предлагают обратить внимание на веселые цветочные дизайны, а также на дизайн в виде яичной скорлупы. Такой маникюр точно будет радовать вас на протяжении нескольких недель.

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Дата публикации
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