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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Весной мы, естественно, хотим видеть более яркие цвета на ногтях и использовать цветочный нейл-арт, а также экспериментировать с текстурами и декором. В этой подборке мы собрали пять трендовый идей, которые могут вам понравится.

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Дата публикации
Просмотры
93
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