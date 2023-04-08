Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность.
Весной мы, естественно, хотим видеть более яркие цвета на ногтях и использовать цветочный нейл-арт, а также экспериментировать с текстурами и декором. В этой подборке мы собрали пять трендовый идей, которые могут вам понравится.
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