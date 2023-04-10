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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
393
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подарят хорошее настроение.

Если вы поклонник веселых, ярких и тематических маникюров, то подборка этих дизайнов вам точно понравится. Здесь вы найдете пять весенних идей, которые идеально впишутся в пасхальные праздники.

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Дата публикации
Просмотры
393
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