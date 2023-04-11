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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
599
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подарят хорошее настроение в праздник.

В преддверии Пасхи многие захотят сделать тематический праздничный маникюр, поэтому в новой подборке мы собрали для вас несколько необычных и забавных идей достойных внимания.

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Дата публикации
Просмотры
599
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