Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подарят хорошее настроение в праздник.

Если хотите разнообразить образ - обратите внимание на идеи маникюров из нашей новой подборки. Это необычные и трендовые дизайны, которые предлагают мастера из разных стран.

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Идеи маникюра (26 фото)