Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подарят хорошее настроение в праздник.

Хоть погода нас в последние недели и не радует солнцем, попытайтесь поднять себе настроение приятными бьюти-процедурами, например, сходите в салон на маникюр. Яркие и аккуратные ногти придадут вашему образу более интересный вид.

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