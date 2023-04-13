Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подарят хорошее настроение в праздник.
Хоть погода нас в последние недели и не радует солнцем, попытайтесь поднять себе настроение приятными бьюти-процедурами, например, сходите в салон на маникюр. Яркие и аккуратные ногти придадут вашему образу более интересный вид.
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