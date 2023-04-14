Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подарят хорошее настроение в праздник.

В апреле мастера маникюра активно предлагают очень яркие и насыщенные оттенки, а также дизайны с цветами, кроликами и золотыми акцентами. Обратите внимание на идеи ниже, если планируете поход в салон.

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