Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Это смелые и яркие дизайны, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подарят хорошее настроение в праздник.

В апреле этого года в трендах маникюра оказались веселые и яркие дизайны с цветочными мотивами, нежными пастельными оттенками и нюдовыми основами. В этой подборке вы найдете несколько свежих идей в подобной стилистике.

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