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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.

Мастера маникюра предлагают отказаться этой весной от темных цветов в дизайне маникюра и обратить внимание на нюдовые, сочные и пастельные оттенки. Именно поэтому сейчас опять в тренде французский дизайн и цветочные принты. Однако если вы поклонница классического красного, то здесь найдете также необычную идею, как разнообразить и такой цвет.

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Дата публикации
Просмотры
99
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