Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.

Мастера маникюра предлагают отказаться этой весной от темных цветов в дизайне маникюра и обратить внимание на нюдовые, сочные и пастельные оттенки. Именно поэтому сейчас опять в тренде французский дизайн и цветочные принты. Однако если вы поклонница классического красного, то здесь найдете также необычную идею, как разнообразить и такой цвет.

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