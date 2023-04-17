Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.
Мастера маникюра предлагают отказаться этой весной от темных цветов в дизайне маникюра и обратить внимание на нюдовые, сочные и пастельные оттенки. Именно поэтому сейчас опять в тренде французский дизайн и цветочные принты. Однако если вы поклонница классического красного, то здесь найдете также необычную идею, как разнообразить и такой цвет.
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