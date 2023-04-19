Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.

Аккуратный и красивый маникюр - лучшее украшение для рук, а также дополнение образа. В апреле 2023 года модные и актуальные дизайны с нюдовой основой и цветочными мотивами.

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