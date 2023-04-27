Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.
Май - месяц тепла, первых ягод и красивых пионов, поэтому актуальности набирают нежные и яркие маникюры с флористическими и фруктово-ягодными мотивами. В этой подборке вы найдете новые идеи, которые стоит повторить.
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