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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.

Май - месяц тепла, первых ягод и красивых пионов, поэтому актуальности набирают нежные и яркие маникюры с флористическими и фруктово-ягодными мотивами. В этой подборке вы найдете новые идеи, которые стоит повторить.

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Дата публикации
Просмотры
216
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