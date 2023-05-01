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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1243
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.

Май - месяц, когда все цветет, становится зеленым и ярким, поэтому украсьте свой образ оригинальным маникюром. Сейчас мастера предлагают идеи с использованием цветочных мотивов, розовых оттенков и золотых акцентов.

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Дата публикации
Просмотры
1243
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