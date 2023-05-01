Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вы в поисках нового дизайна ногтей, то в этой подборке найдете несколько интересных идей.
Май - месяц, когда все цветет, становится зеленым и ярким, поэтому украсьте свой образ оригинальным маникюром. Сейчас мастера предлагают идеи с использованием цветочных мотивов, розовых оттенков и золотых акцентов.
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