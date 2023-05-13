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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
239
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Идеи маникюра / Фото: Getty Images

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа.

Весной мы всегда хотим видеть более яркие цвета на ногтях и использовать цветочный нейл-арт, а также экспериментировать с текстурами и декором. Тем более, что аккуратные ногти придадут вашему образу более интересный вид. В этой подборке мы собрали пять трендовый идей, которые могут вам понравится.

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Дата публикации
Просмотры
239
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