Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Весной мы всегда хотим видеть более яркие цвета на ногтях и использовать цветочный нейл-арт, а также экспериментировать с текстурами и декором. Тем более, что аккуратные ногти придадут вашему образу более интересный вид. В этой подборке мы собрали пять трендовый идей, которые могут вам понравится.

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