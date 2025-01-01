Маникюр на январь 2025 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Мы собрали для вас лучшие дизайны, которые идеально подойдут для первого месяца 2025 года.

После завершения зимних праздников все равно остается легкое желание делать яркий маникюр, но уже с более простым декором. Если у вас тоже так, то рекомендуем обратить внимание на ярко-красный лак с блестками, нюдовые варианты покрытия и золотые акценты. В этой подборке вы найдете несколько актуальных идей, которые помогут вам выбрать дизайн маникюра на ноябрь.

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