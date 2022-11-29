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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1309
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Повторить такой маникюр мастеру нетрудно, и он будет радовать вас длительное время.

Мастера маникюра предлагают уже потихоньку обращать внимание на яркие дизайны, тематические рождественские идеи и блестки. Поэтому в нашей новой подборке вы найдете много довольно разных идей маникюра, который сможете повторить в декабре.

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Дата публикации
Просмотры
1309
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