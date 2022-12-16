Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр – это простой способ расслабиться и почувствовать себя красавицей. В этой подборке мы собрали идеи, которве вы сможете повторить и у мастера, и самостоятельно дома, даже обычным лаком.

В эти непростые времена важно заботиться и о себе. Поэтому психологи советуют делать процедуры красоты: посещать парикмахера, делать массаж и маникюр. Такие простіе на первый взгляд вещи способны поднимать настроение, расслаблять и дарить чувство удовлетворенности собой.

В нашей новой подборке вы найдете несколько праздничных, ярких и чуть-чуть забавных дизайнов маникюра, которые не только украсят ваши руки, но и дополнят зимний образ.

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