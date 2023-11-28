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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на зиму 2023 / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Снежная погода заставляет нас задуматься о приближении праздников, соответственно, хочется сделать и маникюр в подобной зимней стилистике.

Если вы поклонница ярких и веселых дизайнов, то этом году мастера предлагают обращать внимание в нейл-арте на сочетание матового и блестящего, а также тонкого темного французского маникюра. Также не забывайте о всевозможных дизайнах со снежинками, снеговиками и оттенками зеленого, ведь когда еще, как не в это время года, вы сможете сделать подобные дизайны.

В нашей новой подборке вы найдете множество ярких вариантов, которые захотите повторить в декабре.

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Дата публикации
Просмотры
382
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