Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Снежная погода заставляет нас задуматься о приближении праздников, соответственно, хочется сделать и маникюр в подобной зимней стилистике.
Если вы поклонница ярких и веселых дизайнов, то этом году мастера предлагают обращать внимание в нейл-арте на сочетание матового и блестящего, а также тонкого темного французского маникюра. Также не забывайте о всевозможных дизайнах со снежинками, снеговиками и оттенками зеленого, ведь когда еще, как не в это время года, вы сможете сделать подобные дизайны.
В нашей новой подборке вы найдете множество ярких вариантов, которые захотите повторить в декабре.
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