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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
197
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Мороз и снег в начале декабря пробуждает у многих из нас праздничное рождественско-новогоднее настроение, соответственно, хочется разнообразить образ яркими тематическим маникюрами.

Если вы поклонница необычных праздничных дизайнов, нашей новой подборке вы найдете множество ярких вариантов, которые захотите повторить в декабре.

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Дата публикации
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