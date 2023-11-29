Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Мороз и снег в начале декабря пробуждает у многих из нас праздничное рождественско-новогоднее настроение, соответственно, хочется разнообразить образ яркими тематическим маникюрами.
Если вы поклонница необычных праздничных дизайнов, нашей новой подборке вы найдете множество ярких вариантов, которые захотите повторить в декабре.
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