Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Если вы одна из тех, кто достает все праздничные украшения с первым снегом, тогда вы уже и присматриваетесь на рождественско-новогодний дизайн ногтей. В этом году на зиму мастера предлагаю совершенно разные стили гелевого маникюра, ведь среди трендов и объемные дизайны, и лаконичные с нюдовой основой.
В нашей новой подборке вы найдете множество ярких вариантов маникюров на декабрь 2023 года, которые захотите повторить.
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