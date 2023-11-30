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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Если вы одна из тех, кто достает все праздничные украшения с первым снегом, тогда вы уже и присматриваетесь на рождественско-новогодний дизайн ногтей. В этом году на зиму мастера предлагаю совершенно разные стили гелевого маникюра, ведь среди трендов и объемные дизайны, и лаконичные с нюдовой основой.

В нашей новой подборке вы найдете множество ярких вариантов маникюров на декабрь 2023 года, которые захотите повторить.

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Дата публикации
Просмотры
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