Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Пусть декабрь только начался, но это не значит, что не нужно думать о ярких и праздничных маникюрах. Сейчас наступило именно то время года, когда актуальными будут милые зеленые елки, олени, блестки и снежинки на ваших ногтях. Поэтому, если вы поклонница веселых и смелых дизайнов ногтей, в этой подборке найдете несколько актуальных идей, который можно повторить в ближайшее время.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях