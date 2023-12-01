Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Пусть декабрь только начался, но это не значит, что не нужно думать о ярких и праздничных маникюрах. Сейчас наступило именно то время года, когда актуальными будут милые зеленые елки, олени, блестки и снежинки на ваших ногтях. Поэтому, если вы поклонница веселых и смелых дизайнов ногтей, в этой подборке найдете несколько актуальных идей, который можно повторить в ближайшее время.

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