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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на зиму / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Пусть декабрь только начался, но это не значит, что не нужно думать о ярких и праздничных маникюрах. Сейчас наступило именно то время года, когда актуальными будут милые зеленые елки, олени, блестки и снежинки на ваших ногтях. Поэтому, если вы поклонница веселых и смелых дизайнов ногтей, в этой подборке найдете несколько актуальных идей, который можно повторить в ближайшее время.

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Дата публикации
Просмотры
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