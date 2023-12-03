Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Декабрь - время семейных праздников и встреч с друзьями, поэтому не отказывайте себе в удовольствии сделать яркий и веселый маникюр, который будет не только украшением рук, но и поднимать настроение. Если вы поклонница необычных дизайнов, в этой подборке найдете идеи и дизайны, которые точно вам понравятся.

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Идеи маникюра (26 фото)