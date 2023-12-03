Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Декабрь - время семейных праздников и встреч с друзьями, поэтому не отказывайте себе в удовольствии сделать яркий и веселый маникюр, который будет не только украшением рук, но и поднимать настроение. Если вы поклонница необычных дизайнов, в этой подборке найдете идеи и дизайны, которые точно вам понравятся.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях