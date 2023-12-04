Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Одни из главных зимних цветов - красный и зеленый, поэтому многие мастера маникюра предлагают в декабре, в преддверии зимних праздников, дизайны именно с этими оттенками. Сейчас тот единственный период года, когда вы можете сделать веселые дизайны со снежинками, снеговиками елочными ветками и другими подобными рисунками.
Конечно, это очень смелые решения, но они однозначно подарят вам больше хорошего настроения и ощущения праздника. Если вы поклонница необычных праздничных маникюров, нашей новой подборке найдете множество ярких вариантов, которые захотите повторить в декабре.
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