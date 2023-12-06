Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Кто-то любит сдержанные однотонные дизайны ногтей, но есть и те девушки, которые предпочитают более яркий и смелые. Если вы относитесь ко второй категории - эта подборка идей точно для вас. Здесь вы найдете необычные дизайны маникюра в праздничной зимней стилистике, которая все больше набирает популярности в преддверии Рождества и Нового года.

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