Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на идеи из нашей новой подборки.
Кто-то любит сдержанные однотонные дизайны ногтей, но есть и те девушки, которые предпочитают более яркий и смелые. Если вы относитесь ко второй категории - эта подборка идей точно для вас. Здесь вы найдете необычные дизайны маникюра в праздничной зимней стилистике, которая все больше набирает популярности в преддверии Рождества и Нового года.
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