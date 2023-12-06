Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
219
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на идеи из нашей новой подборки.

Кто-то любит сдержанные однотонные дизайны ногтей, но есть и те девушки, которые предпочитают более яркий и смелые. Если вы относитесь ко второй категории - эта подборка идей точно для вас. Здесь вы найдете необычные дизайны маникюра в праздничной зимней стилистике, которая все больше набирает популярности в преддверии Рождества и Нового года.

Читайте также:

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
219
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация