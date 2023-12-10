Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на идеи из нашей новой подборки.
Снежная погода за окном заставляет нас задуматься о приближении праздников, соответственно, хочется сделать и маникюр в подобной зимней стилистике. Ведь когда, как не в декабре, украшать свои ногти веселіми дизайнами со снежинками и блестками.
В этой подборке вы найдете несколько ярких идей, которые точно захотите повторить перед Рождеством или Новым годом.
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