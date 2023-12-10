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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на зиму / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на идеи из нашей новой подборки.

Снежная погода за окном заставляет нас задуматься о приближении праздников, соответственно, хочется сделать и маникюр в подобной зимней стилистике. Ведь когда, как не в декабре, украшать свои ногти веселіми дизайнами со снежинками и блестками.

В этой подборке вы найдете несколько ярких идей, которые точно захотите повторить перед Рождеством или Новым годом.

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Дата публикации
Просмотры
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