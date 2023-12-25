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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на идеи из нашей новой подборки.

Зимние праздники и выходные - отличный повод чтобы провести время не только с семьей, но и позаботится о себе. Поэтому если вы планируете обновить маникюр и сделать веселый дизайн - декабрь отличное время для этого.

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Дата публикации
Просмотры
378
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