Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Зимние праздники и выходные - отличный повод чтобы провести время не только с семьей, но и позаботится о себе. Поэтому если вы планируете обновить маникюр и сделать веселый дизайн - декабрь отличное время для этого.

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