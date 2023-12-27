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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
40
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на эти идеи.

Вероятно, в преддверии Нового года, вы захотите сделать тематический и яркий маникюр, который будет поднимать настроение и привлекать внимание. В нашей новой подборке вы найдете несколько не банальный идей, которые смодете воплотить в жизнь.

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Дата публикации
Просмотры
40
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