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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

В январе - после насыщенного и яркого декабря, когда хотелось необычных, креативных и веселых тематических дизайнов ногтей, приходит время, когда многие девушки выбирают совершенно другие стили. Теперь снежинки, снеговики и блески отходят на второй план. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на идеи из нашей новой подборки.

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