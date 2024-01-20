Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
В январе - после насыщенного и яркого декабря, когда хотелось необычных, креативных и веселых тематических дизайнов ногтей, приходит время, когда многие девушки выбирают совершенно другие стили. Теперь снежинки, снеговики и блески отходят на второй план. Поэтому, если хотите разнообразить свой образ - обратите внимание на идеи из нашей новой подборки.
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