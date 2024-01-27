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Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на зиму 2024 / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

В конце зимы, в преддверии цветочного сезона и ярких оттенков, самое время поэкспериментировать с дизайнами. Поэтому мастера сейчас предлагают идеи с золотым декором, красные цвета, различные оттенки синего и серебряного. Такие варианты маникюра идеально будут сочетаться с теплыми нарядами.

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