Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

В конце зимы, в преддверии цветочного сезона и ярких оттенков, самое время поэкспериментировать с дизайнами. Поэтому мастера сейчас предлагают идеи с золотым декором, красные цвета, различные оттенки синего и серебряного. Такие варианты маникюра идеально будут сочетаться с теплыми нарядами.

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Идеи маникюра (26 фото)