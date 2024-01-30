Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Начать февраль ярко и эстетично поможет новый оригинальный маникюр. Также в преддверии Дня всех влюбленных многие мастера маникюра предлагают украшать свои ногти романтичными дизайнами с сердечками, а также в розовых оттенках. Но помимо гламурной тематики они предлагают обратить внимание на насыщенные коричневые и винные цвета, которые выглядят на ногтях очень дорого и элегантно.

Также в нашей новой подборке вы найдете несколько вариантов лаконичных нюдовых вариантов, которые подойдут для носки в офис.

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