Маникюр на зиму: топ-5 модных идей для вдохновения

Начните февраль ярко и эффектно с оригинальным маникюром. Смелые оттенки, такие как красный или синий, остаются в тренде, но также с моды не выходят и лаконичные дизайны с нюдом, золотом и французским маникюром. Также в тренде текстурированный дизайн и когда на каждом ногте разные рисунки.

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