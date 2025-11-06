- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 3 мин
Маникюр с ароматом латте: 9 идей кофейных оттенков
Мы не шутим — кофейный маникюр существует и он выглядит так аппетитно, что хочется сделать глоток.
Когда приходит осень, мы интуитивно тянемся к теплым оттенкам в гардеробе, в макияже и даже на ногтях. В этом сезоне в центре внимания — все оттенки кофе, от молочно-бежевого капучино до глубокого шоколадного эспрессо, об этом рассказало издание Real Simple.
В этом году кофейный тренд взорвался благодаря песне «Espresso» Сабрины Карпентер и, конечно, нашей общей любви к эспрессо-мартини. Это теплые, роскошные оттенки, которые просто кричат об осени. Так что ловите вдохновение в нашей кофейной подборке маникюра.
3D-ногти с кофейными зернами
Максимализм возвращается и вместе с ним объемные дизайны. На кофейных ногтях это выглядит как миниатюрные зернышки эспрессо, созданные с помощью геля для лепки. Они выглядят настолько реалистично, что хочется понюхать.
Арт с кофейными чашками
Для тех, кто любит милые детали, такие как глубокий коричневый фон и маленькие чашки кофе с паром в форме сердца. Можно сделать акцент на безымянном пальце или расставить кофейные мотивы по всему маникюру.
Капучино-пенка
Здесь ваш мастер может показать свою креативность, например, нарисовать узоры, похожие на лате-арт. Это может быть классическое сердечко, листочек или даже маленький лебедь, ногти будут нежные и в то же время аппетитный вид.
Кофейные завихрения
Если вы не хотите ничего слишком заметного, выберите мраморный дизайн в стиле «кофейные узоры» — светлые и темные оттенки смешиваются, словно когда вы вливаете сливки в горячий напиток. Лаконично, но со вкусом.
Латте омбре
Нежный переход от светло-бежевого к насыщенному мокко — самая элегантная версия кофейного маникюра. Главное — играть в пределах кофейной палитры. Все нейтральные оттенки гармонируют между собой.
Маникюр «кофейный кошачий глаз»
Магнитный эффект кошачьего глаза особенно роскошно смотрится в глубоком оттенке эспрессо. Это маникюр, который переливается при каждом движении — идеально для вечернего выхода или романтической встречи.
Латте-френч
Если хотите что-то деликатное, попробуйте френч с кофейным завихрением. База — молочно-белая, кончики — карамельно-бежевые, а сверху — легкие «сливочные» узоры.
Кофейный микс
Если не можете выбрать, сделайте все и сразу. Кофейная чашка, зерна, пенка, мраморные разводы — эклектичный дизайн для тех, кто не боится миксов. Каждый ноготь — своя собственная история и кофейная фантазия.
Тыквенно-пряный латте
Осень без тыквы — не осень. Этот вариант маникюра сочетает оранжевый блеск, кофейные оттенки и миниатюрные тыковки. Идеально для фанатов тыквенного латте — праздничный, уютный, с ноткой юмора.
Как носить кофейные ногти
Кофейные оттенки прекрасно сочетаются с золотом, нюдом, мягким кашемиром и шерстяными пальто.
Матовое покрытие сделает маникюр сдержанным, а глянцевое — «сочным», как свежий кофе.
Увлажняйте кутикулу, чтобы теплые оттенки выглядели еще более роскошно.
Кофейный маникюр — это не просто тренд, это состояние души в стиле «уютной осени». Он пахнет теплом, ароматом кофе и легким счастьем. И даже если за окном дождь, достаточно взглянуть на свои руки, чтобы почувствовать себя в любимой кофейне.