Маникюр с ароматом латте: 9 идей кофейных оттенков / © Credits

Когда приходит осень, мы интуитивно тянемся к теплым оттенкам в гардеробе, в макияже и даже на ногтях. В этом сезоне в центре внимания — все оттенки кофе, от молочно-бежевого капучино до глубокого шоколадного эспрессо, об этом рассказало издание Real Simple.

В этом году кофейный тренд взорвался благодаря песне «Espresso» Сабрины Карпентер и, конечно, нашей общей любви к эспрессо-мартини. Это теплые, роскошные оттенки, которые просто кричат об осени. Так что ловите вдохновение в нашей кофейной подборке маникюра.

3D-ногти с кофейными зернами

Максимализм возвращается и вместе с ним объемные дизайны. На кофейных ногтях это выглядит как миниатюрные зернышки эспрессо, созданные с помощью геля для лепки. Они выглядят настолько реалистично, что хочется понюхать.

Арт с кофейными чашками

Для тех, кто любит милые детали, такие как глубокий коричневый фон и маленькие чашки кофе с паром в форме сердца. Можно сделать акцент на безымянном пальце или расставить кофейные мотивы по всему маникюру.

Капучино-пенка

Здесь ваш мастер может показать свою креативность, например, нарисовать узоры, похожие на лате-арт. Это может быть классическое сердечко, листочек или даже маленький лебедь, ногти будут нежные и в то же время аппетитный вид.

Кофейные завихрения

Если вы не хотите ничего слишком заметного, выберите мраморный дизайн в стиле «кофейные узоры» — светлые и темные оттенки смешиваются, словно когда вы вливаете сливки в горячий напиток. Лаконично, но со вкусом.

Латте омбре

Нежный переход от светло-бежевого к насыщенному мокко — самая элегантная версия кофейного маникюра. Главное — играть в пределах кофейной палитры. Все нейтральные оттенки гармонируют между собой.

Маникюр «кофейный кошачий глаз»

Магнитный эффект кошачьего глаза особенно роскошно смотрится в глубоком оттенке эспрессо. Это маникюр, который переливается при каждом движении — идеально для вечернего выхода или романтической встречи.

Латте-френч

Если хотите что-то деликатное, попробуйте френч с кофейным завихрением. База — молочно-белая, кончики — карамельно-бежевые, а сверху — легкие «сливочные» узоры.

Кофейный микс

Если не можете выбрать, сделайте все и сразу. Кофейная чашка, зерна, пенка, мраморные разводы — эклектичный дизайн для тех, кто не боится миксов. Каждый ноготь — своя собственная история и кофейная фантазия.

Тыквенно-пряный латте

Осень без тыквы — не осень. Этот вариант маникюра сочетает оранжевый блеск, кофейные оттенки и миниатюрные тыковки. Идеально для фанатов тыквенного латте — праздничный, уютный, с ноткой юмора.

Как носить кофейные ногти

Кофейные оттенки прекрасно сочетаются с золотом, нюдом, мягким кашемиром и шерстяными пальто.

Матовое покрытие сделает маникюр сдержанным, а глянцевое — «сочным», как свежий кофе.

Увлажняйте кутикулу, чтобы теплые оттенки выглядели еще более роскошно.

Кофейный маникюр — это не просто тренд, это состояние души в стиле «уютной осени». Он пахнет теплом, ароматом кофе и легким счастьем. И даже если за окном дождь, достаточно взглянуть на свои руки, чтобы почувствовать себя в любимой кофейне.