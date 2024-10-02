Маникюр с бантиками: милый тренд этого сезона

На странице Stylist рассказали о новом тренде маникюра — бантиках.

Бантики – важный аксессуар

В этом году бантики для волос стали обязательным аксессуаром, но на этом тренд не остановился. Он вошел в сферу маникюра, и теперь мы все чаще видим банты на ногтях. Эти интересные элементы можно делать из лака, наклеек или даже камней. Благодаря своей утонченности, бантики могут создать от смелого и яркого дизайна до нежного настроения.

Универсальность

Бантики стали популярны благодаря их визуальной эстетичности и универсальности. Они придают женственности и элегантности маникюру. Существует множество способов воплотить образ: можно вплести тонкие бантики с французскими кончиками, смело соединить их с леопардовым принтом или добавить размер с помощью трехмерных элементов.

Техники создания

Создавая маникюр с бантами, можно использовать 3D-украшения, которые добавляют текстуры и объемности, выделят ваш маникюр. Также, вы можете вручную рисовать бантики, это придаст вашим ногтям индивидуальный стиль. Для дизайна можно использовать тонкую кисть для нейл-арта или наклейки в форме бантов. После создания дизайна важно нанести верхнее покрытие для большей устойчивости и защиты.

Маникюр в салоне

Если вы хотите сделать маникюр в салоне, лучше прийти подготовленным. Подготовьте фотографии, показывающие то, чего вы хотите. Это поможет мастеру лучше понять ваши пожелания и претворить их в жизнь.

Бантики в нейл-арте – это отличный способ добавить нотки женственности и игривости вашему маникюру. Благодаря своей универсальности и эстетичности этот тренд позволяет экспериментировать с дизайном и создавать собственный стиль.

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