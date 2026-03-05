Маникюр с Бемби принтом - новый весенний тренд, который стоит попробовать

Принт Бемби instagram.com_shanivynails / © Instagram

После классических леопардовых и рептильных принтов, новым фаворитом становится оленьий принт — нежный, игривый и универсально стильный. Издание NewBeauty рассказало, как носить эту весеннюю новинку и с чем сочетать.

Животный принт в моде — это всегда о роскоши, максимализме и вдохновении природой. Сумки, обувь, куртки и даже маникюр теперь покоряют сердца модниц. Лисы, леопарды, змеи — все это классика. Однако весна 2026 года предлагает что-то новое, нежный принт, который сочетает мягкость и стиль.

Pinterest уже зафиксировал рост популярности этого тренда на 55%, а модные бренды ввели его в свои коллекции одежды и аксессуаров. Логично, что тренд захватил и маникюрную индустрию.

Популярность оленьего принта

Нежные цвета: смесь кремового и коричневого, которая подходит практически любому тону кожи.

Легкая игривость: мелкие пятна добавляют дизайну динамики, но не перегружают образ.

Варианты использования

Французский маникюр. Начните с кончиков ногтей, если вы новичок в мире животного принта. Французский маникюр с нежными пятнами — легкий способ добавить тренд в повседневный образ.

Короткие и элегантные. Короткие ногти делают принт утонченным и сдержанным. Нейтральные оттенки и мягкое рассыпание пятен создают классический эффект.

Нежный оттенок. Карамельные и кремовые оттенки освежают дизайн и делают его весенним и легким.

Акцентный маникюр. Бемби-розовые акценты добавляют неожиданного шарма и подчеркивают нежность принта.

Матовый финиш. Матовое покрытие вместо глянцевого добавляет свежести и современного вида.

Романтический дизайн. Сочетание этого принта с популярным кокетливым стилем создает нежную, романтическую и необычную атмосферу.

Комбинированные рисунки. Комбинация тонального градиента и легких пятен выглядит органично и стильно. Такой дизайн подходит для тех, кто любит деликатный, но модный маникюр.

Весна 2026 года объявляет Бемби принт обязательным к пробе в маникюре. Это сочетание моды и природы, нежности и стиля, которое позволяет играть с образами без перегрузки. Нежные пятна, кремовые и карамельные тона, акценты и матовое покрытие сделают ваши ногти акцентом всего весеннего образа.