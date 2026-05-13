Салон красоты
360
2 мин

Маникюр с эффектом выцветших лепестков — главный тренд весны-лета 2026 года

После нескольких сезонов неоновых оттенков и ярких эффектов, слишком «громкий» маникюр заговорил тише. Это маникюр для тех, кто хочет выглядеть непринужденно элегантно, без излишеств, но с чувством стиля в каждой детали.

Станислава Бондаренко
Маникюр с эффектом выцветших лепестков

Маникюр с эффектом выцветших лепестков / © Credits

Издание Woman&Home рассказало, что маникюр с эффектом выцветших лепестков является одним из самых элегантных ногтевых трендов сезона. И это легко понять, ведь эта эстетика сочетает сразу несколько главных модных настроений 2026 года, а именно, любовь к молочным текстурам, «чистому» маникюру и естественным цветам.

Холодный пастельный фиолетовый

Лавандовый маникюр в стиле лавандового молока был одним из самых громких трендов 2025 года. В 2026 году он стал еще более мягким, прозрачным и «молочным». Холодный пастельный выглядит очень элегантно, особенно на овальной форме ногтей.

Выцветший примуловый оттенок

Желтый весной — классика, но теперь это не яркий лимонный, а сливочный примуловый желтый. Он выглядит тепло, деликатно и значительно легче адаптируется к повседневному стилю.

Нежно-розовый оттенок розы

Один из самых романтичных вариантов тренда — нежный розовый с «лепестковым» эффектом. Именно такой оттенок мягкий, почти прозрачный розовый, который обладает эстетикой чистой красоты.

Цвет выцветшего персика

Бледно-персиковый — идеальный компромисс между нюдом и яркостью. Из-за близости к кремовому он остается универсальным, но все же добавляет весеннего настроения.

Мягкий зеленый оттенок

Приглушенный зеленый стал неожиданным фаворитом сезона. Особенно эффектно этот цвет смотрится на коротких квадратных ногтях и в сочетании с минималистичными образами в оттенках белого, серого или бежевого.

Цвет выцветших лепестков

Еще один тренд — молочные белые и кремовые оттенки, которые напоминают цветочные лепестки. Они почти прозрачные, очень «чистые» и выглядят максимально дорого.

Мягкий фиалково-розовый оттенок

Этот цвет для тех, кто хочет более глубокий вариант, но не готов к темному маникюру. Приглушенный фиалковый напоминает цвет грязной тронды, или розы в сумерках, и отлично работает с весенне-летним гардеробом.

Френч с эффектом выцветших цветов

Минималистичная версия тренда — французский маникюр с едва заметным пастельным цветом. База остается натуральной, а цветной акцент выглядит очень деликатно и современно.

Маникюр с эффектом выцветших лепестков — это идеальный пример того, как модные тренды становятся более спокойными, взрослыми и универсальными. Они не пытаются привлечь внимание любой ценой, именно поэтому выглядят настолько современно.

