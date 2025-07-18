Маникюрные тренды этого лета: сочность и нюд на ваших ногтях / © Credits

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Если вы уже устали от «молочных» оттенков, флористики и пастельных нюансов, то самое время освежить маникюр с помощью ярких цветов, глянцевых акцентов и фруктового настроения.

Этим летом тренды задают сочные палитры, вдохновленные сорбетом, закатом, свежими ягодами и пляжной атмосферой. Бьюти-эксперты издания Woman&Home поделились интересными идеями на лето 2025 года.

Сорбетовые оттенки

Это — главная цветовая группа сезона. Речь идет о маникюре в оттенках фруктового мороженого, например, мандарин, клубника, дыня, персик. Эти сочные тона отлично смотрятся на загорелой коже, освежают образ и добавляют энергии. Лучше всего подходят к белым льняным рубашкам, сарафанам и морскому отдыху.

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Лимонный шербет

После прошлогодней моды на сливочный и пастельный желтый, на смену приходит свежий лимон. Идеально подходит для французского маникюра, свадеб, отпусков и вообще для тех, кто хочет быть в тренде, не выходя за рамки нежности.

Лавандовая дымка

Лиловый и лавандовый — бесспорные фавориты среди нюдовых оттенков. Идеальны для женщин, которые стремятся к легкости и деликатному цвету с изюминкой. Хорошо смотрятся на коротких и миндалевидных ногтях.

Хромированные акценты

Тренд на хром остается с нами, этим летом особенно актуальны акценты из серебра, жемчуга и золота. Для поклонниц нюдового маникюра это идеальный способ освежить привычный образ. Можно добавить хром на один-два ногтя или сделать зеркальный френч.

Персиковый нюд

Универсальный теплый оттенок между розовым и оранжевым — фаворит для тех, кто хочет что-то нежное, но летнее. Персиковый отлично смотрится как на коротких, так и на удлиненных ногтях.

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Желе эффект

Одна из главных новинок сезона. Это прозрачные или полупрозрачные оттенки с глянцевым финишем, которые создают эффект свежести. Особенно модно смотрятся в вариантах «малиновое желе» или «черничный сорбет». Прекрасно сочетаются с короткими, аккуратными ногтями.

Минималистичный нейл-арт в стиле минимализма

Этим летом nail-art становится более деликатным. В моде микродизайн: маленькие цветочки, сердечки, геометрические линии или абстрактные волны. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выразить индивидуальность без лишнего декора.

Фисташковый оттенок

Пастельный зеленый или «фисташковый» это неожиданный, но очень модный выбор. Выглядит свежо и небанально, прекрасно подходит к белому, бежевому или даже розовому гардеробу. Особенно эффектно в матовом или кремовом покрытии.

Мороженое

Этот тренд начался еще весной и перешел в лето. Маникюр в цветах пломбира, клубничного йогурта, крем-соды. Он создает впечатление чистоты, легкости и хорошо комбинируется с романтическими или льняными образами.

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Короткий квадрат и мини-френч

Форма тоже имеет значение, так что короткий квадрат и мягкий минимальный френч — фавориты сезона. Этот вариант удобен в повседневной жизни, но при этом выглядит ухоженно и элегантно.

Фруктовая палитра

Такой финиш этим летом подходит не только к нюдовым ногтям, но и к цветным. Особенно эффектно смотрится на оттенках персика, клубники или малины.

Сангрия

Красное вино в бокале и на ногтях. Глубокий оттенок сангрии или бордо — тренд для вечера, событий или просто для тех, кто не хочет отказываться от темного цвета даже в жару. Хорошо сочетается с коротким миндалем или квадратом.

Ярко-розовый

Горячий розовый, как в барби или тропическом коктейле — еще один must-have. Идеально подойдет к вечеринке, отпуску или просто для хорошего настроения.

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Мыльные пузыри

Этот тренд особенно нравится тем, кто любит натуральность. Прозрачное или почти прозрачное покрытие с легким розовым или молочным оттенком, блестящая поверхность и короткая длина, вот формула «мыльных» ногтей. Выглядит очень опрятно.

Уход

Летнее солнце, морская вода и песок могут негативно влиять на ногти. Поэтому не забывайте:

ежедневно пользоваться маслом для кутикулы;

наносить солнцезащитный крем на руки (особенно если у вас гель-лак);

выбирать качественные покрытия с питательными компонентами (например, с маслом миндаля или витамином Е).

Этот сезон позволяет смело играть с цветом, формой и текстурой. Хотите что-то яркое, выберите малиновый или мандариновый. Если больше нравится классика, выберите лаванду или фисташку с хромированным акцентом или сочетайте все, ведь этим летом все разрешено.