Маникюрный контуринг: секрет визуально длинных ногтей / © Credits

Реклама

Ответ прост: контурное покрытие. Этот маленький трюк создает иллюзию большей длины и делает ваши руки изящнее всего за несколько минут, об этом рассказало издание Real Simple.

Принцип похож на вертикальные полоски в одежде, которые визуально вытягивают силуэт. Легкий базовый лак для ногтей и темная линия вдоль центра заставляют глаз фокусироваться на длине, но не менять фактическую форму или размер ногтя.

Вертикальные линии — самый простой способ визуально удлинить ногтевую пластину, особенно для тех, кому нравятся короткие ногти.

Реклама

Что делать

Подготовьте ногти. Очистите и подпилите их, отполируйте поверхность и обработайте кутикулу. Чистый ноготь — гарантия аккуратного и долговечного маникюра. Базовый слой. Он создает гладкую поверхность и помогает лаку дольше держаться. Нанесите светлый цвет. Нейтральные или пастельные оттенки подходят лучше всего. Дайте лаку подсохнуть несколько минут. Темная линия. Используйте тонкую кисточку или специальный инструмент для нанесения вертикальной полосы по центру ногтя. Закрепите топом. Завершающий слой обеспечивает блеск и длительную носку.

Если идете в салон, принесите фото образца — это значительно облегчит работу мастера.

Варианты дизайна

Контурная полировка — открытая для экспериментов техника. Попробуйте:

контрастные цвета: бежевый и неоново-розовый, светло-голубой и темно-синий;

две или три полосы вместо одной;

пунктирные линии вместо сплошной полосы.

Главное — играть контрастом и наслаждаться процессом. Ведь маникюр — не только уход, но и способ самовыражения.