Маска из яичных желтков: как работает чудо-средство для истонченных волос

Когда волосы становятся тонкими и ломкими - это всегда неприятно. У истончения волос может быть несколько основных причин, включая менопаузу, неправильное питание и стресс, но, что бы ни было причиной, есть способ эффективно бороться с ее последствиями.

Если ваши волосы выглядят нездоровыми и истонченными, есть много способов их спасти. Одним из самых популярных является кератиновое лечение, оно действительно может помочь укрепить пряди и уменьшить их ломкость. Но кератиновое лечение не стимулирует рост волос, кроме того, это довольно дорогая процедура, которая делается в салоне.

Поэтому, прежде чем нести в салон красоты довольно круглую сумму, Womans World предлагает испробовать на себе простое и действенное средство.

Оказывается, яйца — это не только завтрак и выпечка — они могут быть еще и прекрасным стимулятором роста волос. Это потому, что их желтки наполнены питательными веществами.

Что происходить, если нанести сырые яичные желтки на волосы

Питательные вещества в желтках укрепляют ваши волосы и питают кожу головы.

Витамины в яйцах

Витамины группы В улучшают кровообращение в коже головы, что стимулирует волосяные фолликулы и способствует росту волос. Уровни биотина связаны с силой и толщиной волос. Дефицит биотина часто связан с выпадением и истончением волос. Холин поддерживает правильное функционирование волосяных фолликулов, тем самым положительно влияя на рост волос. Пантотеновая кислота — это витамин В5, обладающий укрепляющим и защитным действием на волосы. Снижение витамина В5 приводит к выпадению и сухости волос.

Витамины А и Е питают волосы, придавая прядям здоровый блеск и гладкость. Они также способствуют увлажнению кожи головы, укрепляют ее гидролипидный барьер и защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Это обеспечивает волосам мощную основу для роста.

Витамин D участвует в различных сигнальных путях в волосяных фолликулах, способствуя росту волос. При низком уровне витамина D объем волос естественным образом уменьшается.

Минералы в яйцах

Калий регулирует уровень жидкости в организме. Это предотвращает высыхание кожи головы и помогает доставлять жизненно важные питательные вещества к волосяным фолликулам, делая волосы сильнее.

Кальций имеет решающее значение для здоровья волос и делает пряди более густыми. Дефицит кальция может привести к тому, что ваши волосы станут сухими и ломкими.

Фосфор играет важную роль в производстве энергии, необходимой для роста и восстановления всех клеток организма, включая клетки волосяных фолликулов.

Железо способствует росту, упругости и эластичности волос. Дефицит железа приводит к тому, что волосы выпадают, становятся тусклыми и ломкими.

Цинк способствует развитию волосяных фолликулов. Дефицит цинка замедляет рост волос и вызывает обильное выпадение волос.

Маска из яичных желтков / Фото: www.credits

О чем нужно помнить, прежде чем использовать желтки как средство для волос

Прежде чем использовать желтки для улучшения внешнего вида и стимуляции роста волос, важно запомнить три вещи:

Сырые яйца могут содержать бактерии, такие как сальмонелла, что создает риск заражения, если они вступают в контакт с открытой кожей или случайно попадают в рот.

Белки может быть трудно отделить от желтков, и они могут потенциально утяжелить ваши волосы.

Частое использование яичных желтков может привести к дисбалансу кожи головы, вызывая такие проблемы, как сухость или избыточное выделение кожного сала.

Чтобы бороться с истончением, вы можете комбинировать желтки с другими ингредиентами, такими как оливковое масло и эфирное масло, чтобы сделать маску для волос. Это помогает нейтрализовать запах желтков, при этом увлажняя пряди и кожу головы.

Что нужно сделать, прежде чем попробовать средство для ухода за волосами на своих волосах

Прежде чем делать маску для волос своими руками, сделайте тест, чтобы убедиться, что ингредиенты и не нанесут вам вреда. Вот что вам нужно сделать:

Тщательно изучите ингредиенты и методы, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны.

Проведите патч-тест, чтобы проверить наличие потенциальных аллергий или побочных реакций.

Будьте реалистичны в отношении результатов, поскольку не все лайфхаки универсальны и работают для всех.

Поддерживайте сбалансированную и здоровую диету, так как здоровье волос часто является отражением общего питания.

Проконсультируйтесь с дерматологом или специалистом по уходу за волосами, если вы не уверены в конкретном методе или ингредиенте.

Как только вы убедитесь, что лечение полезно для ваших волос, вы можете приступить к его опробованию.

Рецепт домашней яичной маски для волос

Самодельную маску можно оставлять на волосах не дольше 40 минут, а затем смыть шампунем и кондиционером.

Ингредиенты

2 сырых яичных желтка (холодных или комнатной температуры)

1 столовая ложка оливкового масла

несколько капель эфирного масла, например, лавандового, по желанию.

Приготовление

Взбейте яичные желтки в небольшой миске с оливковым маслом и эфирным маслом (если используете), пока ингредиенты полностью не смешаются.

Равномерно нанесите яичную смесь на волосы, пока все пряди не будут хорошо покрыты.

Наденьте одноразовую шапочку для душа и оставьте маску на 20–30 минут.

Снимите шапочку для душа, прежде чем тщательно ополоснуть волосы прохладной или чуть теплой водой. Выполните обычные действия с шампунем и кондиционером.

Вы можете использовать эту маску каждые две недели или по мере необходимости, в зависимости от типа и состояния ваших волос.

Читайте также: