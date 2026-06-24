Микрофрукты на ногтях: самый милый маникюрный тренд этого лета, покоривший Instagram

Микрофрукты на ногтях / © Credits

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Лето всегда было временем смелых цветов и творческих экспериментов в маникюре. Именно в тёплый сезон мы чаще выбираем яркие оттенки, необычные дизайны и весёлые акценты. В этом году маникюрные тренды особенно богаты креативными идеями — от ногтей с сардинами до объёмных капель росы с 3D-эффектом. Но среди всех летних новинок именно микрофрукты имеют все шансы стать главными фаворитами сезона. Издание Real Simple рассказало, почему этот маникюр стал одним из самых обсуждаемых трендов.

Микрофруктовый маникюр — это дизайн, в котором главную роль играют крошечные изображения фруктов. Особенность этого тренда заключается именно в миниатюрности деталей. На ногтях могут появляться маленькие клубники, лимоны, вишни, кусочки арбуза, персики, киви или любые другие сезонные фрукты.

Иногда мастера дополняют дизайн текстурами фруктовой кожуры, характерными цветами или даже объёмными декоративными элементами. Однако главным признаком остаётся именно мелкий, почти ювелирный фруктовый декор.

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Клубничный маникюр

Клубника, без сомнения, стала королевой фруктового тренда. Особенно эффектно выглядят дизайны с объемной текстурой и детализированными семенами, которые создают почти реалистичный эффект.

Фруктовый французский маникюр

Французский маникюр обрёл новую жизнь благодаря миниатюрным фруктам. Такой дизайн напоминает эстетику романтических комедий и моды 1990-х годов — он лёгкий, милый и немного ностальгический.

Сливочные апельсины

Нежное сочетание кремовых оттенков с сочными апельсинами напоминает любимый летний десерт. Ярко, свежо и по-настоящему по-летнему.

Персиковый акцент

Персики часто остаются в тени более популярных фруктовых мотивов, но в этом сезоне они получают заслуженное внимание. Теплые розово-оранжевые оттенки особенно элегантно смотрятся на коротких и средней длины ногтях.

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Вишневый маникюр с хромированным эффектом

Вишни уже давно стали классикой летнего нейл-арта. А если добавить в дизайн легкий хромированный блеск, результат будет выглядеть ещё более современно и стильно.

Лимонные ногти

Лимоны давно ассоциируются с летними каникулами на побережье Средиземного моря. Такой маникюр одинаково гармонично подойдет как для прогулок по старинным европейским городам, так и для отдыха на морском курорте.

Фруктовый микс

Зачем выбирать один фрукт, если можно сочетать сразу несколько. Именно микс из клубники, арбуза, лимона, киви и вишни стал одним из самых популярных дизайнов в соцсетях.

Черничный маникюр

Нежные голубые ягодки выглядят неожиданно элегантно и придают образу легкую эстетику загородной жизни.

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Ананасовый дизайн

Если вы планируете тропический отпуск, ананасы на ногтях — почти обязательный элемент. Яркие и солнечные, они буквально созданы для летних приключений.

Микрофруктовый маникюр стал настоящим воплощением летнего настроения — лёгкого, беззаботного и наполненного яркими красками. Он сочетает в себе модную эстетику, ностальгию по беззаботным каникулам и желание добавить образу немного игривости. И если этим летом хочется чего-то нового, но в то же время милого и универсального, крошечные клубники, лимоны или вишни на ногтях могут стать самым аппетитным бьюти-решением сезона.

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