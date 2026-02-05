Модные оттенки маникюра, которые все будут выбирать в феврале / © Credits

Чтобы упростить этот выбор, издание Real Simple собрало подборку самых актуальных оттенков месяца, именно тех, которые сейчас просят клиенты у мастеров маникюра по всему миру.

Февраль — переходный месяц не только в календаре, но и в бьюти-настроениях. После насыщенных темных тонов зимы хочется света, чистоты и деликатного блеска. В то же время приближение Дня святого Валентина добавляет романтики, а соцсети продолжают диктовать эстетику натуральности, глазированного эффекта и желейной текстуры.

Эксперты ногтевой индустрии сходятся в одном, что в тренде — универсальность. Цвета, которые легко вписываются в любой образ, выглядят ухоженно и не требуют постоянной коррекции.

Непрозрачный розовый

Минималистичный, чистый и универсальный. Такой розовый подходит ко всему, от джинса до вечерних платьев. После темных зимних оттенков люди стремятся к свету и легкости. Этот цвет актуален круглый год.

Красный хром

Идеальный выбор накануне Дня влюбленных. Металлический блеск в сочетании с красным желейным покрытием создает глубину и «вау» эффект. Современные магнитные гели дают значительно больше объема и дизайна.

Жемчужно-розовый

Воплощение тренда натуральности в маникюре. Нежный, едва сияющий, он выглядит аккуратно и не требует сложного ухода. Это классика, которая не выйдет из моды.

Молочный белый и красный

Игривая Валентиновская версия: молочная база с красными акцентами, например, сердца, поцелуи, френч или полоски. Это флирт в маникюрном формате.

Розовый желейный

Нежная база с более темным розовым омбре в центре. Корейский тренд, который идеально вписывается в февраль. Бантики, сердца и мини-декор — по желанию.

Вино Бургунди

Для тех, кто еще не готов прощаться с насыщенными оттенками. Винный — более мягкая альтернатива черному, но с таким же характером. Красное вино — классика, которую усиливает популярная «теория красных ногтей».

Февраль в маникюре — это про баланс, между нежностью и глубиной, классикой и трендами, романтикой и сдержанной элегантностью. Независимо от того, выберете ли вы жемчужно-розовый нюд или хромированный красный, главное правило остается неизменным, маникюр должен подчеркивать ваше настроение и стиль, а не соперничать с ними.