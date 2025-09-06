- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 2 мин
Модный педикюр на сентябрь: подборка интересных идей
Сентябрь — время перехода от солнечного лета к уютной осени. Сезон сандалий подходит к концу, поэтому стоит сделать последний акцент на педикюре, прежде чем ноги спрячутся в стильные ботинки или сапожки.
Сентябрь — это прекрасная возможность поэкспериментировать с цветами и дизайнами, от теплых нейтральных оттенков до ярких акцентов и смелого нейл-арта. Издание Real Simple рассказало о 12 стильных идеях педикюра, которые станут трендовыми в сентябре и помогут завершить сезон ярко и со вкусом.
Кремовый оттенок
Нежный беж — идеальный вариант для тех, кто любит универсальные цвета. У него теплые блики, которые напоминают о лете, но в то же время перекликается с осенним спокойствием.
Гороховый принт
Черно-белый дуэт всегда выглядит стильно. Лаконичные черные ноготки с белыми точками создают игривый и одновременно минималистичный образ.
Французский педикюр
Классика, которая всегда вне времени. Аккуратная белая полоска на натуральном фоне подходит и к деловому образу, и к романтической вечеринке. Особенно хорошо смотрится в гелевом варианте.
Красный кармин
Насыщенный теплый красный добавляет роскоши и шарма. Это идеальный оттенок для тех, кто хочет выглядеть уверенно и элегантно.
Солнце и цветы
Теплый желтый с узорами в виде подсолнухов или маленьких цветов — отличный способ сохранить летнее настроение даже в первый месяц осени.
Шоколадное настроение
Глубокий коричневый оттенок выглядит дорого и изысканно. Это модная альтернатива классическим черным тонам.
Розовый перламутр
Жемчужный розовый с легким хромовым блеском — нежный и игривый вариант. Он подходит к любому стилю и добавляет нежности.
Лавандовая нежность
Мягкий пастельный оттенок, который балансирует между летней яркостью и осенним спокойствием. В сочетании с топом дает невероятно элегантный эффект.
Анималистический принт
Хищные мотивы снова в тренде. Леопардовые или зебровые узоры в нейтральной палитре делают педикюр смелым и выразительным.
Бежевый блеск
Глиттер в сочетании с теплым песочным тоном создает нежный, но праздничный эффект. Идеально для вечернего выхода.
Нежно-розовый
Пастельный розовый остается фаворитом среди минималисток. Он сочетается с любой обувью и выглядит аккуратно.
Оливковая классика
Приглушенный зеленый с желтым подтоном — отличный выбор для тех, кто хочет сделать педикюр модным и одновременно универсальным.
В сентябре хорошо будут смотреться матовые покрытия и блестящие топы. Поэтому смело экспериментируйте с текстурами.