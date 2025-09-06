Модный педикюр на сентябрь: подборка интересных идей

Педикюр / © Credits

Сентябрь — это прекрасная возможность поэкспериментировать с цветами и дизайнами, от теплых нейтральных оттенков до ярких акцентов и смелого нейл-арта. Издание Real Simple рассказало о 12 стильных идеях педикюра, которые станут трендовыми в сентябре и помогут завершить сезон ярко и со вкусом.

Кремовый оттенок

Нежный беж — идеальный вариант для тех, кто любит универсальные цвета. У него теплые блики, которые напоминают о лете, но в то же время перекликается с осенним спокойствием.

Гороховый принт

Черно-белый дуэт всегда выглядит стильно. Лаконичные черные ноготки с белыми точками создают игривый и одновременно минималистичный образ.

Французский педикюр

Классика, которая всегда вне времени. Аккуратная белая полоска на натуральном фоне подходит и к деловому образу, и к романтической вечеринке. Особенно хорошо смотрится в гелевом варианте.

Красный кармин

Насыщенный теплый красный добавляет роскоши и шарма. Это идеальный оттенок для тех, кто хочет выглядеть уверенно и элегантно.

Солнце и цветы

Теплый желтый с узорами в виде подсолнухов или маленьких цветов — отличный способ сохранить летнее настроение даже в первый месяц осени.

Шоколадное настроение

Глубокий коричневый оттенок выглядит дорого и изысканно. Это модная альтернатива классическим черным тонам.

Розовый перламутр

Жемчужный розовый с легким хромовым блеском — нежный и игривый вариант. Он подходит к любому стилю и добавляет нежности.

Лавандовая нежность

Мягкий пастельный оттенок, который балансирует между летней яркостью и осенним спокойствием. В сочетании с топом дает невероятно элегантный эффект.

Анималистический принт

Хищные мотивы снова в тренде. Леопардовые или зебровые узоры в нейтральной палитре делают педикюр смелым и выразительным.

Бежевый блеск

Глиттер в сочетании с теплым песочным тоном создает нежный, но праздничный эффект. Идеально для вечернего выхода.

Нежно-розовый

Пастельный розовый остается фаворитом среди минималисток. Он сочетается с любой обувью и выглядит аккуратно.

Оливковая классика

Приглушенный зеленый с желтым подтоном — отличный выбор для тех, кто хочет сделать педикюр модным и одновременно универсальным.

В сентябре хорошо будут смотреться матовые покрытия и блестящие топы. Поэтому смело экспериментируйте с текстурами.