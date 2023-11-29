Морозно и волшебно: топ-5 идей зимнего макияжа

До наступления зимы остался только день, а на улице снежно. Бьюти-блоггерши уже радостно делятся новыми крутыми идеями макияжа на грядущий холодный сезон.

Вариант первый

Лидия Джора предлагает макияж с акцентом на глаза. За основу она взяла тени в оттенках синего, коричневого и металлика. Для губ выбрала нюдовые оттенки средств с глянцевым финишем, которого достигла с помощью блеска.

Вариант второй

Мина Зибаи сделала легкий макияж с эффектом "морозных щечек", которого достигла, применив жидкие румяна на щеках и кончике носа. Она использовала белые перламутровые тени и сделала глаза более выразительными с помощью белого каяла на нижнем и легкой стрелке на верхнем веке. Для губ выбрала коричневый карандаш для контура и коралловый оттенок блеска.

Вариант третий

В этом случае Мина сделала морозный акцент на глаза. Красавица нанесла перламутровые тени на все верхнее веко к бровям, сделала коричневую стрелку, а ресницы прорисовала фиолетовой тушью. Также использовала румяна на щеках, а для губ выбрала вишневый оттенок блеска.

Вариант четвертый

Визажистка Амина сделала сдержанный макияж. Для глаз использовала белые тени с легким эффектом сияния. Сделала легкий румянец на щеках и нарисовала губы светлым розовым оттенком блеска.

Вариант пятый

Лорен Мерфи сделала классический макияж с легким эффектом румянца, который подойдет на каждый день. Девушка нанесла тон, румяна, сделала легкую коричневую стрелочку и прорисовала ресницы черной тушью. Для губ выбрала розовый блеск с прозрачным финишем, для натурального вида.

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