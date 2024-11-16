Можно ли расчесывать влажные волосы: рассказывает эксперт

Расчесывание — привычный этап ухода за волосами, однако многие не знают, что они могут быть вредными, особенно если делать это неправильно.

Издание RealSimple рассказало, что подход к расчесыванию зависит от типа, структуры и состояния волос. Да, есть некоторые текстуры вьющихся волос, которые лучше вообще не расчесывать, поскольку это может нарушить их естественную структуру и привести к ломкости.

Однако для многих типов волос выбор правильной щетки и техники расчесывания может сделать огромную разницу. В мире средств по уходу существуют как обычные щетки, так и специальные, созданные именно для использования на влажных волосах.

Обычные и специальные щетки: разница в деталях

Обычные щетки зачастую изготавливаются из натуральной щетины или комбинации натуральных и нейлоновых щетинок. У них плотное расположение щетинок, что позволяет эффективно распределять натуральные масла по волосам и стимулировать кровообращение кож головы. Это делает обычные щетки идеальными для расчесывания сухих волос, особенно тонких и прямых, поскольку они способствуют увлажнению, не повреждая волосы.

Кроме того, специальные щетки разработаны для деликатного распутывания влажных волос. Они обладают гибкими пластиковыми щетинками, которые могут адаптироваться под движение волос, минимизируя риск ломкости. Кроме того, они расположены на щетке реже, чтобы волосы легче проходили между ними, что облегчало распутывание, не травмируя их. Поэтому такие щетки подходят для более бережного ухода за волосами во влажном состоянии.

Почему следует избегать расчесывания мокрых волос

Независимо от типа волос, рекомендуется избегать расчесывания, когда они полностью мокрые. Влажные волосы более склонны к ломкости и даже использование специальных щеток не защитят их от возможного повреждения, если расчесывать их слишком интенсивно.

Чтобы предотвратить ломкость, лучше сначала слегка подсушить волосы – высушить их феном или подождать, пока они высохнут на 80-90 процентов. Это лучший момент, чтобы начать расчесывание, поскольку в таком состоянии оно менее восприимчивы к повреждениям, но все еще достаточно гибки, чтобы легко распутать узелки.

Как правильно выбрать щетку

Для тех, у кого тонкие или поврежденные волосы, выбор щетки особенно важен. Например, для деликатного расчесывания следует выбирать специальные щетки, ведь они менее травматичны. Обычная щетка из ворса, хотя и является отличным средством по уходу, не всегда подходит для тонких и ослабленных волос. Специальные щетки можно использовать не только после душа, но и для ежедневного ухода, если ваша цель – легкое распутывание без дополнительной нагрузки на пряди.

Чтобы поддерживать здоровье волос, помните, что правильный уход включает не только выбор щетки, но и бережное отношение к ним в целом. Избегайте лишнего натяжения прядей, если вы чувствуете, что вашим волосам не хватает сил или они нуждаются в дополнительной защите, подумайте об использовании увлажняющих средств или кондиционеров перед расчесыванием. Они помогут уменьшить трение и запутанность, сделают процедуру расчесывания более деликатной.

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