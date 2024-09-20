Мраморные ногти: популярный тренд этого сезона

Одна из женских слабостей – красивый маникюр. А когда осенние ветры приносят новые тренды, почти обязательно нужно их попробовать.

В новом сезоне одним из самых ярких трендов стал мраморный маникюр, об этом рассказало издание Stylist. Этот стиль, подобно перламутровым, хромированным или глазированным ногтям, предлагает мерцающее покрытие с использованием ярких цветов.

Техника

Эффект мрамора достигается путём смешивания разных слоев лака для ногтей.

Нанесите базовый оттенок, который станет основой вашего дизайна.

Используйте любой цвет лака, смешанный с небольшим количеством верхнего покрытия.

Начните нанесение лака с угла ногтя, например, и идите по диагонали к другой стороне, смешивая цвета для достижения желаемого эффекта.

Акценты

Чтобы добавить яркость и гламурный вид, можно добавить золотую фольгу. Это создаст еще более удивительное покрытие и придаст роскоши вашему образу.

Если делать дома

Если вы решили воспроизвести стиль дома, обратите внимание на выбор верхнего покрытия: оно не должно быстро и сразу высыхать. Используйте кисточку для ногтей, смешивая цвета на кусочке фольги и быстро наносите лак на ногти.

Сделайте маникюр выражением своей индивидуальности и наслаждайтесь восхищением окружающих.

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